Пожарные спасли 82-летнюю пенсионерку из горящей «однушки» на 13 этаже дома в Санкт-Петербурге

Спасатели МЧС потушили пожар в многоэтажке на проспекте Кузнецова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар возник в многоэтажном доме №32 на проспекте Кузнецова в Санкт-Петербурге. Сообщение об огне поступило спасателям МЧС в 19:25. Оказалось, что загорелась однокомнатная квартира на 13-м этаже. Опасений добавлял факт того, что внутри проживала пожилая бабушка. Огонь грозил распространиться на все помещение, но, забегая вперед, пожарные сработали выше всяких похвал.

- В жилом многоквартирном 15-этажном доме на 13-м этаже загорелась «однушка» общей площадью 35 квадратных метров. Огонь возник в комнате площадью 12 «квадратов» и разросся на 5 квадратных метрах. Горела обстановка помещения. Из квартиры спасли 82-летнюю пенсионерку, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Медики диагностировали у пострадавшей бабушки отравление угарным газом. Ее оперативно госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе для лечения.