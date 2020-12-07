Стало известно, во что нарядят ель на Дворцовой площади

Ель на Дворцовой украсят в ретро-стиле. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном рассказали, что главную ель Санкт-Петербурга, которую установят на Дворцовой площади, нарядят в ретро-стиле. Если мерить оформление годами, то оно ассоциируется больше всего с 50-ми или 60-ми. Декор при этом, естественно, тоже тематический – серпантин, лампочки, флажки. Из елочных игрушек будут шары, домики, снеговики, лошадки, леденцы и конфеты, а также нарядные щелкунчики. А вершину елки украсит традиционная пятиконечная звезда.

А вот и примеры игрушек. Фото: Олег ЗОЛОТО

- На украшение ели потребуется не менее 10 дней. После транспортировки и установки ее на основание (ночью с 7 на 8 декабря – Прим.ред.), обеспечивающее устойчивость конструкции, необходимо проверить состояние кроны, расправить ветки, а затем дать не менее 1 дня занять веткам естественное положение и только после этого приступить к декоративному украшению, - рассказывают нюансы в Смольном.

Напомним, «Комсомолка» побывала на торжественной церемонии рубки новогодней ели в лесу в Ленобласти. Да, главная зеленая красавица Санкт-Петербурга в этом году живая!