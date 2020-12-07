Комздрав заявил о «помолодевшем» коронавирусе в Санкт-Петербурге

Коронавирусом болеют все больше молодых петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый замглавы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщил о «помолодевшем» коронавирусе в городе. По словам специалиста, теперь «медиана» заболевших инфекцией включает в себя жителей Северной столицы от 20 до 40 лет, чего не было во время первой волны COVID-19.

- Работаем сейчас с колоссальной перегрузкой, люди измотаны и устали. 9 процентов свободных коек на утро 7 декабря было. Стационарам пришлось выписать порядка 600-700 человек, чтобы принять новых. Несемся под 200 километров в час при норме в 70-90, если сравнивать с автомобилем. Расплачиваемся за туристическое лето, август, когда нам казалось, что волна схлынула первая, и все наладилось, - рассказал о текущей эпидситуации Андрей Сарана в ходе телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что в минувшее воскресенье, 6 декабря, в городе госпитализировали 703 человека с COVID-19 или подозрением на инфекцию. Таких высоких показателей в Северной столице еще не было ни в одно воскресенье за 2020 год.