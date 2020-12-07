31 декабря будет рабочим днем для бюджетников в Ленобласти

31 декабря останется рабочим днем для сотрудников госучреждений в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области сообщили о том, что 31 декабря не будет выходным днем для бюджетников и работников государственных учреждений. Напомним, что уже 10 регионов России дали людям отдых в последний день 2020 года. Кремль оставил на усмотрение местных властей решение объявлять или нет 31 декабря выходным днем. Официально последний день в году все еще рабочий. Впрочем, в Ленобласти все равно ждут указ «сверху».

- Вопрос определения выходных и праздничных дней находится в ведении федеральных органов власти. Но объявление выходного дня отдельно для бюджетников и работников госучреждений в Ленобласти точно не планируется, - отметили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Добавим, что в Санкт-Петербурге 31 декабря 2020 года тоже рабочий день. По крайней мере по данным на вечер 7 декабря.