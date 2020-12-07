Молодые петербуржцы стали чаще заражаться коронавирусом

Молодежь все чаще болеет коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодежь стала все чаще заражаться коронавирусом в Санкт-Петербурге. Это подтверждают и слова Комздрава, о которых «Комсомолка» писала ранее, и обращение главного врача Горбольницы №20 Татьяны Суровцевой. Медик призывает молодых людей отсидеться дома на период новогодних праздников.

- Сейчас мы развертываем койки даже в операционной. Пациенты поступают средней и тяжелой степени. Заболевших коронавирусом молодых горожан стало много. Раньше от 60 до 80 лет. Сейчас от 25 до 40 лет, при это у них нет сопутствующих патологий. Врачи работают на пределе. Медсестры истощены физически. Мы призываем молодежь все эгоистические позывы «тусовочные» оставить позади, ведь их Новый год может оказаться последним для некоторых горожан более старшего возраста, - сказала Татьяна Суровцева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Строже относится к соблюдению мер безопасности по COVID-19 призвал петербуржцев и губернатор Александр Беглов. По его словам, иначе после Нового года локдауна в Северной столице не избежать.