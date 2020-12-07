Все меньше магазинов и заведений общепита нарушают меры по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Смольный сообщил о тенденции к снижению нарушений мер по коронавирусу в объектах потребительского сектора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуационный центр по вопросам соблюдения мер по коронавирусу в Санкт-Петербурге отчитался о добропорядочности магазинов и заведений общепита. В городе значительно снизилось число нарушений санитарных правил в объектах потребительского сектора. К примеру, если раньше «проколы» с масками, перчатками, дезинфекцией или соцдистанцией выявляли в 43% предприятиях, то сейчас «ковид-диссидентов» всего 24%. Ранее необходимый для работы в пандемию QR-код отсутствовал у половины магазинов и кафе, а сейчас – только у 15%.

- За период с 4 по 6 декабря 2020 года специалисты провели 46 747 проверок в отношении объектов потребительского сектора. Составлено 36 протоколов. Среди физических лиц выявлено 30 нарушителей – в наземном транспорте 11, а в метрополитене 19, - гласит последний отчет Ситуационного центра.

Добавим, что лидером по нарушениям за минувшие три дня стал Выборгский район.