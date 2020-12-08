Следком хочет забрать у полиции дело о ДТП с машиной генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге

Бастрыкин поручил забрать у полиции дело о ДТП с машиной генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение забрать у полиции уголовное дело о ДТП с машиной генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге. Напомним, жесткая авария произошла 25 ноября 220 года на Кронверкском проспекте. Советник высокопоставленного дипломата сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». В результате ДТП пострадавшая получила средне-тяжелые травмы, ее срочно госпитализировали в больницу.

- В ряде СМИ сообщается, что личность водителя установили, однако в настоящее время он покинул пределы Российской Федерации. В случае передачи в производство СК уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, в том числе действиям лица, совершившего ДТП, - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Добавим, что водитель после аварии не уехал прочь с места происшествия, а помог подняться женщине.