Число дорожных камер почти в 2 раза увеличат в Санкт-Петербурге в 2021 году

Еще 240 новых дорожных камер установят в 2021 году в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество дорожных камер хотят увеличить почти в 2 раза в 2021 году в Санкт-Петербурге. На данный момент за водителями Северной столицы следят больше 270 разнообразных систем фотовидеофиксации, среди которых есть и стационарные, и мобильные, и передвижные помощники сотрудников ГИБДД. Все они, естественно, нацелены на выявление нарушителей правил дорожного движения. Больше всего камер пока что в близких к центру районах.

- В 2021 году на петербургских дорогах установят 200 цифровых комплексов, регистрирующих нарушения скоростного режима, и еще 40 – контролирующих движение на перекрестках, - сообщили «Невским новостям» в пресс-службе ГКУ «Городской мониторинговый центр».

К слову, о дорожных новостях – улица Рубинштейна с 7 декабря стала зоной платной парковки. В исключения разве что попали льготники и местные жители.