Погода на 8 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге: Холодно и без снега

Солнечно и до минус 3 градусов 8 декабря в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

На Дворцовую площадь уже привезли новогоднюю елку, а в Санкт-Петербурге до сих пор нет снега. Когда же горожане смогут начать кататься на лыжах и на санках, синоптики сказать не могут. Во вторник, 8 декабря 2020 года, в Северной столице будет прохладная и солнечная погода, но снова без осадков.

- Условия погоды в Северной столице продолжит определять периферия обширного антициклона. При небольшой облачности обойдется без осадков, а температурный фон ожидается близким к своей климатической норме, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге температура воздуха ожидается около 1-3 градусов мороза, по Ленинградской области разброс от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер будет юго-восточный 4-9 метров в секунду.

В ближайшие два дня погода в Петербурге не изменится, только чуть-чуть похолодает до минус 5 градусов.