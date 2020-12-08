Маршрутка влетела в "Форд" на площади Конституции в Санкт-Петербурге

Маршрутка влетела в иномарку на площади Конституции Фото: СОЦСЕТИ

Авария с участием маршрутки и иномарки произошла на площади Конституции в Санкт-Петербурге. Около 8:15 часов утра во вторник, 8 декабря 2020 года, на Ленинском проспекте в сторону Московского проспекта автобус под маршрутным номером 227 влетел в красный "Форд". Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Непонятно почему влетел, я сидел за водителем, он тормозил, но не дотормозил. Может кто-то видел, что случилось, - спросил в сети один из пассажиров маршрутки.

По словам других автомобилистов, которые видели момент аварии, водитель "Форда" перед столкновением двигался задним ходом. По всей видимости, из-за этого и произошло ДТП.

На данный момент автомобилисты ждут инспекторов ДПС, чтобы разобраться в инциденте. По предварительным данным, никто не пострадал, кроме самих автомобилей.