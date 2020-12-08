Поджигателя автомобиля в Красногвардейском районе задержали в Санкт-Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали молодого парня, который подозревается в поджоге автомобиля. Поздней ночью 3 декабря 2020 года в отделение Красногвардейского района поступило сообщение о том, что во дворе дома 7 по улице Отечественной горит машина. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Оказалось, что во дворе произошло возгорание автомобиля марки "Рено Логан", владелицей которого является 51-летняя женщина, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате пожара машина сгорела полностью. Из людей никто не пострадал.

При осмотре сгоревшего автомобиля, полицейские установили, что это был умышленный поджог и возбудили уголовное дело.

Подозреваемого поджигателя задержали в семь часов утра в понедельник, 7 декабря 2020 года, у дома 1 по улице Шувалова в городе Мурино. Им оказался 23-летний парень. Сейчас он находится под стражей.