12-летний мальчик погиб, упав с высоты 9-го этажа в Санкт-Петербурге

Полиция петербурга возбудила уголовное дело после смертельного падения 12-летнего мальчика с высоты 9-го этажа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге погиб 12-летний школьник, упав с высоты девятого этажа. В четыре часа дня в понедельник, 7 декабря 2020 года, жительница Красногвардейского района позвонила в экстренную службу и сообщила, что на асфальте во дворе дома 51 по Муринской дороге лежит мертвый ребенок. На место немедленно выехали следователи.

- Осмотрев труп мальчика, специалисты установили, что он упал с высоты, предположительно, с девятого этажа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Личность умершего установили быстро. Им оказался 12-летний ученик шестого класса одной из местных школ. Жил мальчик в доме, откуда упал.

Отмечается, что на момент инцидента ребенок находился на балконе черной лестницы. Сейчас следователи изучают видео с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.