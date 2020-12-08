Более 34 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки

Еще 34 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге становится все тяжелее. Горожане продолжают обследоваться на наличие инфекции. По данным Смольного на вторник, 8 декабря 2020 года, в Северной столице сдали анализы более 34 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34775 человек. Под медицинским наблюдением находится 2149 человек. Из них 50 - в обсерваторе, 1573 - контактные, 526 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отметим, что на данный момент в городе активно болеют почти 60 тысяч человек. Губернатор Александр Беглов заявил, что система здравоохранения работает на пределе.

- До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с КОВИДом. Дальше – «красная черта», за которой – отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим, - сказал градначальник.