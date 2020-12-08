«Зенит» сегодня сыграет последний матч Лиги чемпионов

Стадион на Крестовском примет последнюю в сезоне игру "Зенита" в еврокубках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня петербургский «Зенит» завершит свое выступление в Лиги чемпионов и в еврокубках в принципе. Причиной стала неудачная игра сине-бело-голубых, набравших всего одно очко в групповом турнире. Нынешний матч с «Боруссией» уже ничего не решит, но даст возможность громко хлопнуть дверью.

- Конечно, турнирного значения нет, тем не менее мы настроены на то, чтобы показать свой максимум. И будем стараться делать это. В Лиге чемпионов УЕФА нет товарищеских матчей, будем играть на победу, - заявил накануне на предматчевой пресс-конференции нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Тренер петербуржцев Сергей Семак также отметил, что «Зенит» будет играть на победу, но при этом держит в уме ближайшие матчи в чемпионате России против московских «Динамо» и «Спартаком». В отличие от встречи с «Боруссией», эти встречи будут иметь важное значение для борьбы за первое место в Премьер-лиге.

Напомним, что матч с немецким клубом начнется в 20:55, зрителей на Газпром-Арену пустят в виде исключения.