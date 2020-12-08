Девушка перепутала педали и влетела на машине в супермаркет

В Рощино машина влетела в дверь магазина. Фото: vk.com/spb_today

Классическое ДТП произошло в поселке Рощино вечером понедельника. Здесь девушка-водитель перепутала педали, нажала на газ и влетела в витрину супермаркета. По счастью, насквозь стену машина не пробила, но эмоций у всех посетителей было полно.

- В Рощино девушка перепутала газ с тормозом и заехала в «Пятерочку», - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсетях фото видно, что машина выбила нижнюю филенку двери и «просунула» часть бампера внутрь. Впрочем, никто при инциденте не пострадал и все закончилось побитой дверью и машиной. А вот пользователи соцсетей не упустили шанса позубоскалить по поводу ситуации.

- Ой, ну все, мужики сейчас «оторвутся»; Муж такой: «дорогая, заедь в магазин»; Да как там перепутать можно?- пишут в комментариях горожане.

В итоге машину просто выдернули из двери тросом и освободили проход.

Обстоятельства аварии установят инспекторы ГИБДД.