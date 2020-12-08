Новый рекорд смертей от коронавируса установлен в Санкт-Петербурге 8 декабря 2020 года

Еще 86 человек умерли от коронавируса в Петербурге на 8 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативный штаб по COVID-19 публиковал свежие данные о ситуации с пандемией в Санкт-Петербурге. Так, на вторник, 8 декабря 2020 года, коронавирус установил новый антирекорд по количеству смертей в Северной столице. За сутки в городе было зафиксировано 86 летальных случаев.

- За время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге от инфекции скончались 5 947 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Предыдущий рекорд по смертности в городе был зафиксирован 25 ноября, потом он был еще раз повторен 1 декабря. В те дни в Петербурге скончались по 85 зараженных.

Накануне губернатор Александр Беглов заявил, что Северная столицы стоит на пороге полного локдауна. Город может полностью закрыться из-за активного роста числа заболевших. На данный момент в Петербурге болеют почти 60 тысяч человек.

Также за последние сутки в Петербурге заразились еще 3 734 человек, выздоровели 1 811 пациентов.