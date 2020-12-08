3734 человека заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки

Опять свыше 3700 случаев коронавируса в городе за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 3734 новых случая коронавируса зафиксировали в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Данные по заболеваемости за прошедшие 24 часа на утро 8 декабря приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19» в России.

- Всего по стране выявлено 26 097 случаев заражения коронавирусом. Также за сутки выздоровели 24 938 пациентов, а 562 человека скончались, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В Петербурге показатели следующие: заболело - 3734 (155 628 случаев с начала пандемии); выздоровели - 1811 (87 969); умерли - 86 (5947 всего).

Учитывая разность между зараженными и выздоровевшими за сутки, выросло и число тех, кто находится в активном состоянии болезни. Их уже больше 60 тысяч человек, а точнее - 61 712.

Напомним, что накануне губернатор Александр Беглов заявил, что город подошел к «красной черте» из-за большого числа больных, а до локдауна остался лишь один шаг.