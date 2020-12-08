17 домов остались без горячей воды в городе Сланцы Ленобласти 8 декабря 2020 года

Более 1 тысячи человек остались без горячей воды в Сланцах из-за прорыва трубы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Сланцы Ленинградской области произошла авария на теплотрассе. Утром во вторник, 8 декабря 2020 года, случился прорыв трубы. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Однако более тысячи местных жителей оказались без горячей воды. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

- В 10:20 8 декабря 2020 года поступило сообщение об отключении горячего водоснабжения в городе Сланцы. В зоне отключения находятся 17 домов. Это 1380 человек, - рассказали в министерстве 47-го региона.

На данный момент на месте аварии работают 11 человек с привлечением трех единиц техники компании "Нева-Энергия". Специалисты обещают, что к часу дня горячее водоснабжение будет восстановленое.

Напомним, что 30 ноября в Санкт-Петербурге на улице Стойкости тоже прорвало трубу с горячей водой. Фонтан кипятка из-под земли бил на несколько метров в высоту.