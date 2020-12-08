Лося сбили насмерть под Приозерском в Ленинградской области

Лося сбили насмерть на дороге под Приозерском Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области лось погиб под колесами автомобиля. Утром во вторник, 8 декабря 2020 года, легковушка ехала по дороге в Приозерском районе, когда перед машиной неожиданно из леса выскочил сохатый. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- Под Приозерском сбили лося, водитель жив, лось мертв, - рассказали свидетели.

Загадкой остается то, почему авария произошла на встречной, для водителя машины, полосе движения. Комментаторы в соцсети предположили, что автомобилист заметил животное в последний момент и пытался уйти от столкновения, объехав его. Однако избежать аварии не смог.

- Жалко водителя. Штраф заплатит и ремонт машины за свой счет, - посочувствовал пострадавшему петербуржец.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в причинах аварии. Напомним, что штраф за сбитого лося равен 80 тысячам рублей.