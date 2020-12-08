Строительство спорткомплекса в Муринском парке признали незаконным

Суд запретил стройку спорткомплекса в Муринском парке. Фото: vk.com/kalininskiyzapark

Защитники Муринского парка ликуют. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным строительство спортивного комплекса с фитнесс-центром на спорном участке. Причиной стало решение Городского суда, который признал территорию стройки зоной зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

- Куйбышевский районный суд признал незаконным разрешение на строительство, выданное ООО «Анна Нова» для возведения объекта спорта на участке, расположенном по адресу: Гражданский проспект, участок 202, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одновременно суд обязал городскую Службу Госстройнадзора отозвать разрешение на строительство.

Напомним, что жители Калининского района резко протестовали против стройки, из-за которой в парке начали вырубать березовую рощу. На проблему обратили внимание в Смольном и губернатор пообещал, что концепция развития Муринского парка будет согласована с горожанами.

Позднее стройку остановили, а теперь и вовсе запретили.