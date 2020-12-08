Скульптуры петербургских художников украсят Невский проспект

Невский проспект украсят работы петербургских скульпторов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский проспект Санкт-Петербурга превратят в выставочное пространство. На главной магистрали города появятся работы петербургских скульпторов. Большинство из них выполнены специально для уличной экспозиции. Первая появится уже вечером во вторник, 8 декабря 2020 года, у дома 35.

- Это замечательный новогодний подарок всем горожанам. Нужно использовать все возможности, чтобы даже в условиях ограничительных мер создать атмосферу праздника, - отметил губернатор Александр Беглов.

Всего Невский проспект украсят 13 скульптур. Их будут монтировать в течение недели каждую ночь. Чтобы защитить произведения искусства от влияния погоды, скульптуры накроют специальными прозрачными тумбами.

Выставка под открытым небом продлится до 14 января 2021 года.

- Такие совместные акции бизнеса и художественного сообщества сегодня особенно нужны. В сегодняшние непростые дни они помогают создавать праздничное настроение, - считает градоначальник.