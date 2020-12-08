Петербуржцам напомнили о запрете выхода на лед до 15 января 2021 года

Выход на лед в Петербурге запрещен до 15 января 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге постепенно устанавливается минусовая температура, в связи с чем Смольный напомнил горожанам о запрете выхода на лед до 15 января 2021 года. Хоть на 8 декабря 2020 года реки и каналы города еще даже не покрылись коркой, синоптики прогнозируют, что ледообразование на Финском заливе и Неве ожидается к концу месяца.

- Для повышения безопасности было заблаговременно подписано постановление о запрете выхода на лед. Это поможет предостеречь петербуржцев от необдуманного риска. Особого внимания требуют дети, - отметил губернатор Александр Беглов.

Однако, если до 15 января реки и каналы города не промерзнут до крепкого льда, запрет будет продлен.

Напомним, что для нарушителей в Петербурге предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Выезд на лед на транспортных средствах – от 1,5 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы достигают 20 тысяч рублей.