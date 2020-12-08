Робот начал ставить печати на документах и работать с бумагами в МФЦ в Гатчине

Робот работает с документами в гатчинском МФЦ. Фото: пресс-служба правительства ЛО

В Гатчинском Многофункциональном центре начал работать...робот. Специальный манипулятор может обращаться с бумагами, в частности сортировать их или ставить нужные печати в нужные же места.

- Гатчинский МФЦ обновился, переехал в центр города и «нанял» умную технику для работы. Например, в помощь специалистами установлены специальные viar-лампы для распознавания документов, планшеты для подписания документов цифровой подписью и робот-рука, которая сортирует документы и ставит печати, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Впрочем, новый МФЦ примечателен не только роботами. Здесь гораздо больше места ля обслуживания посетителей, есть беспроводной интернет, зарядки для телефоном и даже детская комната - будет куда пристроить чад, пока родители оформляют бумаги.

Кроме этого, здесь же можно сделать фотографию на документы, и установлена биометрическая кабинка для оформления загранпаспортов нового поколения.