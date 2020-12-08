На Рождественской ярмарке Санкт-Петербурга ограничат количество посетителей

Количество посетителей ограничат на Рождественской ярмарке в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге должна пройти максимально безлюдно. Организаторы отказались от каруселей и катка. Однако останутся торговые точки с угощениями и сувенирами. Также организаторы собираются ограничить количество посетителей, чтобы не создать столпотворения.

- Организаторы планируют ежедневно принимать на Манежной площади и Малой Садовой улице, где развернется ярмарка, не более 2,2 тысяч посетителей в день. В прошлом году, когда никаких запретов не было, каждый день туда приходило до 100 тысяч человек, - пишут "Невские новости".

Ярмарка откроется в Петербурге 19 декабря 2020 года и продлится до конца новогодних праздников.

Для посетителей будут доступны 48 точек торговли с продовольственными товарами и 35 точек с сувенирами. Все гуляния будут проходить с соблюдением безопасности.