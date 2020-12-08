Исторические куранты вернутся на Библиотечный флигель в парке Монрепо

В Монрепо вернутся часы с боем / Фото: Музей-заповедник Монрепо

В парк Монрепо, расположенный под Выборгом в Ленинградской области, вернутся исторические куранты. Во вторник, 8 декабря 2020 года, работники заповедника рассказали, что раньше часы с боем находились в Библиотечном флигеле, который сейчас реставрируют. Заново создать куранты с колоколом специалисты смогут с помощью чертежей, сохранившихся в финских архивах.

Воссоздадут куранты по замерам, сохранившимся в финском архиве / Фото: museot.finna.fi

- Судя по устройству, колокол Монрепо был отлит по аналогии с православными традициями из сплава колокольной бронзы – внутри находилось било. Это дает основание предполагать, что колокол был отлит на территории России, - рассказала главный архитектор проекта Елена Скрылева.

Отмечается, что колокол был небольшой, до 27 килограммов. Однако какой звук он издавал, установить невозможно. Поэтому новый будет звучать как корабельный колокол - рында.

- Из-за отсутствия полноценной иконографической информации мы не можем восстановить исторический механизм часов, он будет современный и автоматически связан с ежечасным ударом молоточка по колоколу, - добавили в заповеднике.