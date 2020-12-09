Меняем рыжих местами: встречайте «Роснанушки». Фото: пресс-служба BY.

Пандемия продолжает вносить свои коррективы. Причем, все меняется так быстро, что только и успевай держаться на плаву и двигать плавниками. Кто знает, что будет завтра? Вот и Анатолий Чубайс ушел из «Роснано». Пока официально не было известно, чем в дальнейшем займется бывший политик, его коллеги строили догадки. А известный телеведущий Иван Ургант быстро «пристроил» Чубайса. Комик предположил заменить им рыжего Андрея Григорьева-Апполонова в «Иванушки International», а группу переименовать в «Роснанушки». Очень даже в стиле XXI века!

Фото: пресс-служба BY.

А куда же тогда пойдет Григорьев-Апполонов? Об этом Ургант не позаботился. Но при таком раскладке есть только один вариант - произвести рокировочку. Улыбчивый, позитивный, талантливый – в «Роснано» только такого солнышка и не хватало!