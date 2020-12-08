22% госпитализированных с коронавирусом петербуржцев находятся в тяжелом состоянии

Мест для "ковидных" пациентов в стационарах осталось только до конца года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Комитете по здравоохранению рассказали о ситуации с коронавирусом, которая сложилась на первую декаду декабря. О том, что город приближается к «красной черте», после которой остается только полный локдаун, 7 декабря заявил губернатор Александр Беглов.

- На утро понедельника из 10 901 койки, предназначенной для пациентов с коронавирусом, было свободно лишь 885 мест, - заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» замглавы Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

При этом, в городе ежедневно заболевают около 3700 человек, а выздоравливают пока существенно меньше - 1811 за последние сутки. В активном состоянии болезни находятся уже больше 60 тысяч горожан, но, конечно, не все они попадают в больницы.

В основном люди лечатся амбулаторно, а среди тех, кто все же был госпитализирован, 8% имеют легкую форму коронавируса, 70% пациентов - в среднем, а 22% - в тяжелом состоянии.

Напомним, что власти уже попросили горожан провести новогодние праздники дома и не превращать их в очаги массовых вспышек инфекции.