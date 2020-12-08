Качество жизни как главная задача: в Ленобласти в первом чтении принят законопроект о дополнительных социальных гарантиях

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Фото предоставлено пресс-службой ЗАКС ЛО.

В понедельник, 7 декабря, депутаты Ленобласти приняли в первом чтении областной закон «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах».

Как отметил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, принятие закона о социальных гарантиях – это дополнительная ответственность для региональных властей. Закон придает силу всем задачам, которые поставлены до 2025 года. «В нем четко обозначены сроки выполнения социальных гарантий в здравоохранении, также гарантии качественного образования, например, школьники должны учиться в одну смену. Кроме того, гарантии доступного дошкольного образования и наличия мест в детских садах. Родителям детей, которые не получили места в дошкольном учреждении, будет выплачиваться компенсация», - рассказал Сергей Бебенин.

Он добавил, что в законопроекте учтены и социальные гарантии поддержки семей при рождении детей, право льготного проезда на общественном транспорте для жителей старше 70 лет. Область берет на себя и обязательства по укреплению экономики отдаленных районов через развитие фермерства, а также по закрытию мусорных полигонов и ликвидации несанкционированных свалок.

Напомним, условное название документа - «47 гарантий 47 региона». Он, кстати, получил прямую поддержку президента Владимира Путина. Представляя ему документ, губернатор Александр Дрозденко отметил, что так в регионе установят не снижаемый «минимум» качества жизни.

Законопроект получился действительно «народным»: все сферы жизни прорабатывали на основании предложений ленинградцев.