Глава Следкома взял на контроль дело ДТП с участием машины консульства Литвы в Петербурге

Машина консульства Литвы сбила 32-летнюю петербурженку на переходе. Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о ДТП с участием машины консульства Литвы, произошедшее в Санкт-Петербурге утром 25 ноября 2020 года. Тогда, на Кронверкском проспекте, «Вольво» сшиб женщину, переходившую дорогу по «зебре». Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована. Учитывая, что машина имеет неприкосновенный дипломатический статус, задерживать водителя не стали, однако по факту ЧП позднее завели уголовное дело.

- Председатель Следственного комитета поручил руководителю управления СК России по Санкт-Петербургу инициировать вопрос о передаче уголовного дела в производство следственных органов СК России, - сообщает пресс-служба ведомства.

По некоторым данным, за рулем иномарки находился 43-летний гражданин Литвы. Причем мужчина уже мог покинуть пределы России.

Помощь пострадавшей 32-летней петербурженке, которая перенесла несколько операций, представители консульства не оказывали.

- Вопрос о материальных выплатах дипломаты преадресовали в МИД Литвы, - пишет «Мойка 78».