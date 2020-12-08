Минометную мину нашли на чердаке жилого дома в Санкт-Петербурге

Минометный снаряд нашли на чердаке дома в Петербурге. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Очередной «привет» с войны нашли на чердаке жилого дома в Санкт-Петербурге. Утром 8 декабря работники коммунальных служб осматривали помещения на улице Михайлова, что неподалеку от Финляндского вокзала, и обнаружили подозрительную болванку. На всякий случай они вызвали полицию. И как оказалось, не зря.

- Осмотрев обнаруженный предмет, взрывотехники установили, что это действительно минометная мина калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны, в состоянии коррозии, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая, что оставлять мину на чердаке было нельзя, ее, с большими предосторожностями вынесли на улицу, а потом отправили машиной на полигон для уничтожения.

Стоит напомнить, что в годы войны нацисты нещадно бомбили и обстреливали Ленинград из всех видов орудий, поэтому боеприпасов в городе осталось немало. А вот как мина оказалась на чердаке дома, установит полиция.