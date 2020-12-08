Петербуржец закидал иномарку яблоками и вазой, а потом зарезал соседа по коммуналке

Суд дал 7,5 лет буйному хулигану из Петроградского района. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил на 7,5 лет в колонию строгого режима местного хулигана, который ранним августовским утром сначала устроил скандал со случайным водителем иномарки, а потом, в пылу азарта, зарезал соседа по коммунальной квартире.

- 11 августа, около 07:30 обвиняемый, находясь у дома 23 по Большой Монетной улице, проходя мимо автомобиля «Volkswagen Golf», за рулем которого находился ранее незнакомый ему водитель, желая спровоцировать конфликт, бросил яблоком в машину, а после того как владелец вышел, хулиган достал имеющейся при себе нож и, используя его в качестве оружия, стал угрожать им, бегая за мужчиной по проезжей части, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В довершение хулиган метнул в иномарку невесть откуда взявшейся вазой.

Но и этого ему оказалось мало, потому как через полчаса, придя домой, он устроил скандал с соседом, пырнув того дважды в ноги. Раненый позднее погиб от потери крови.

В суде хулиган признал вину. Кроме лишения свободы, суд обязал мужчину выплатить миллион рублей родным погибшего.