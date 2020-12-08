Больше 10 тысяч пострадавших от коронавируса медработников получили выплаты в Санкт-Петербурге

В Смольном отчитались о новых данных по выплатам медикам, пострадавшим от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

10 190 медработников, пострадавших от коронавируса при лечении больных инфекцией, получили выплаты по 300 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга. О новых данных по денежной помощи медикам отчитались в Смольном. Что касается семей 33 умерших от COVID-19 медработников (по официальной статистике – Прим.ред.), то им выплатили по миллиону рублей.

Не обходится и без спорных ситуаций, когда, например, некоторые медики вынуждены доказывать, что переболели коронавирусом именно из-за работы. Для этих случаев по-прежнему функционирует комиссия для обжалования отказов, куда входят компетентные специалисты из Комздрава и других комитетов.

- На прошедших 4 заседаниях в комиссии рассмотрели дела 64 медработников. По 58-ми рекомендовано пересмотреть отказ в предоставлении выплат, - сообщают в пресс-службе Смольного.