Дзюба в запасе: «Зенит» назвал состав на домашний матч против «Боруссии»

"Зенит" выпустил основной состав на матч с "Боруссией". Фото: Александр ГЛУЗ

«Зенит» озвучил стартовый состав на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов 2020/2021. Напомним, в соперниках петербургского клуба дортмундская «Боруссия», но игра не имеет турнирного значения, поскольку немцы обеспечили выход в плей-офф, а сине-бело-голубые – потеряли все шансы, имея в активе лишь одно очко.

Состав на матч. Фото: ФК "Зенит"

- Наш состав на матч против «Боруссии»: Кержаков, Сантос, Прохин, Ракицкий, Сутормин, Оздоев, Барриос, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун. Запасные следующие: Васютин, Лунев, Караваев, Жирков, Ловрен, Круговой, Вендел, Мусаев, Шамкин, Ерохин, Мостовой, Дзюба, - передает пресс-служба «Зенита».

Из примечательного – Артем Дзюба остался в запасе, а капитанскую повязку отдали голкиперу Михаилу Кержакову. Состав немцев, к слову, сильно отличается от того, который победил «Зенит» 1,5 месяца назад. Следить за встречей можно с помощью онлайн-трансляции «Комсомолки».