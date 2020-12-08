Четырех экс-полицейских осудили за избиение и вымогательство в Санкт-Петербурге

Четырех бывших оперативников ГУ МВД посадили в колонию в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четырех бывших сотрудников полиции осудили за избиение, мошенничество и служебный подлог в Санкт-Петербурге. Дело было так. Оперативники ГУ МВД в октябре 2018 года решили остановить по своей прихоти проезжавший мимо «Мерседес». Водителя они заподозрили в теневом предпринимательстве. Мужчину отвезли в отдел полиции, где ему ударили по голове и с применением насилия получили доступ к его смартфону.

- На задержанного составили поддельный административный протокол. Узнав через телефон, что у мужчины планируется встреча с другим человеком, они выехали на место, где избили второго банкира, который согласился передать полицейским полмиллиона рублей за то, чтобы его не привлекли к ответственности, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил всем фигурантам реальные сроки – от 3,5 до 4 лет лишения свободы в исправительных колониях общего режима. Также их обязали вернуть 500 тысяч рублей избитому мужчине. Вину ни один из экс-оперативников не признал.