Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Маячит первая победа: «Зенит» выигрывает «Боруссию» после первого тайма

Единственный гол забил нападающий Дриусси
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
"Зенит" выигрывает "Боруссию" после первого тайма благодаря голу Дриусси.

"Зенит" выигрывает "Боруссию" после первого тайма благодаря голу Дриусси.

Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» обыгрывает «Боруссию» со счетом 1:0 после первого тайма в рамках последнего матча в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Пусть игра и не имеет турнирного значения для сине-бело-голубых, поскольку команда потеряла все шансы на выход в 1/8 финала престижного турнира, но поединок получается зрелищным.

Единственный гол забил Себастьян Дриусси, который двумя днями ранее открыто раскритиковал тренерский штаб за то, что его якобы используют на неправильной позиции.

- Я играл на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого, я хотел бы вернуться в «Ривер», как только это станет возможным. Я собираюсь уйти, - выпалил форвард во время стрима.

Возможно, между Сергеем Семаком и аргентинцем состоялся серьезный разговор, подстегнувший футболиста заиграть на ином уровне. Но доля случайности в его голе «Боруссии» есть – мяч влетел в ворота после небольшого рикошета от защитника немецкой команды. Отметим, что игра получается обоюдоострой, и шансы забить есть у каждого клуба.