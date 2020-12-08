Маячит первая победа: «Зенит» выигрывает «Боруссию» после первого тайма

"Зенит" выигрывает "Боруссию" после первого тайма благодаря голу Дриусси. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» обыгрывает «Боруссию» со счетом 1:0 после первого тайма в рамках последнего матча в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Пусть игра и не имеет турнирного значения для сине-бело-голубых, поскольку команда потеряла все шансы на выход в 1/8 финала престижного турнира, но поединок получается зрелищным.

Единственный гол забил Себастьян Дриусси, который двумя днями ранее открыто раскритиковал тренерский штаб за то, что его якобы используют на неправильной позиции.

- Я играл на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого, я хотел бы вернуться в «Ривер», как только это станет возможным. Я собираюсь уйти, - выпалил форвард во время стрима.

Возможно, между Сергеем Семаком и аргентинцем состоялся серьезный разговор, подстегнувший футболиста заиграть на ином уровне. Но доля случайности в его голе «Боруссии» есть – мяч влетел в ворота после небольшого рикошета от защитника немецкой команды. Отметим, что игра получается обоюдоострой, и шансы забить есть у каждого клуба.