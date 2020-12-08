Дрифтер на «Жигулях» угодил в жесткое ДТП в Красном Селе

Ночной дрифтер устроил ДТП в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дрифтер устроил жесткое ДТП в Красном Селе ночью 8 декабря. Около 02:00 водитель на «Жигулях» превратил круговой перекресток в экстремальный полигон. На протяжении примерно 10 минут мужчина мешал другим участникам движения, но все-таки избегал столкновений. Однако в итоге при очередном заносе законы физики преобладали, водитель не справился с управлением и автомобиль влетел в забор.

- К большому сожалению, есть пострадавшие... Погибли две секции оградки… Кстати, очевидцы хотели предотвратить разрушения и заранее совершили сразу несколько звонков в 112, ибо пилот кружился минут 10, но не успели, - рассказывают в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

По словам очевидцев, после аварии побитые «Жигули» прицепили к другой машине и утащили подальше с места происшествия. Неизвестно, отыскали ли дрифтера инспекторы ГИБДД.