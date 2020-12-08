Бастрыкин взял под контроль расследование дела, где отец сломал руку чужому ребенку в Санкт-Петербурге

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ребенка чужим отцом на детской площадке. Фото: СОЦСЕТИ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении горе-отца, который сломал руку чужому ребенку на детской площадке в Санкт-Петербурге. Напомним, 10-летний сын мужчины повздорил с 11-летним мальчиком. Дети начали драться, но в конфликт вмешался отец, который поднял и кинул последнего ребенка на землю. У пострадавшего мальчика диагностировали перелом руки, ему потребовалась операция.

- Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. 8 декабря 2020 года судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре ему предъявят обвинение, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Добавим, что папаша оказался гражданином Узбекистана и пенсионером МВД. Мужчина обманул следователей, назвав адрес, по которому не проживает в Санкт-Петербурге.