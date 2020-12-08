Семак ответил на критику Дриусси по поводу «дерьмовой позиции» в «Зените»

Сергей Семак прокомментировал критику со стороны Дриусси. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на критику игрока команды Себастьяна Дриусси, который ранее назвал «дерьмовой» свою позицию на поле и сообщил, что соскучился по бывшему клубу и раздумывает об отъезде из Санкт-Петербурга. Однако в матче против «Боруссии» аргентинец наконец-то вышел на краю атаки в паре с Азмуном и забил гол.

- У меня никогда не было проблем с Дриусси, и у него не было проблем с профессионализмом по отношению к тренировочному процессу и к играм. Он играет там, где он нужен команде. Любимые позиции есть у всех. Но я рад, что он забил, это добавляет уверенности. Если нужно дать отдых Дзюбе, то он может сыграть на излюбленной позиции, а когда надо команде – то уже слева, - рассказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Комсомолка» подробно написала, что произошло после матча «Зенита» с «Боруссией». Сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:2 и завершили неудачное выступление в Лиге чемпионов.