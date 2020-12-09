Пожар вспыхнул в трамвае у Поклонной горы в Санкт-Петербурге

Пожар вспыхнул в трамвае в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Трамвай №9 загорелся возле Поклонной горы в Выборгском районе. Обо всем рассказал прохожий по имени Владимир, который стал очевидцем пожара, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по видео, пламя было достаточно большим и наверняка могло разрастись. По словам очевидца, по воле случая ему повезло не стать пассажиром опасного транспорта.

- Полчаса назад проходил Поклонную гору, и к остановке подошел пустой трамвай. Думал сесть, сделал к нему несколько шагов, но развернулся и пошел дальше пешком. Через несколько сот метров он загорелся. Водитель и кондуктор потушили, все, похоже, благополучно, - рассказывает Владимир в соцсети.

Добавим, что от МЧС сведений по поводу инцидента не поступало. Вероятно, «экипаж» трамвая решил обойтись без привлечения спецслужб. Остается непонятным, что именно загорелось в пустом транспорте.