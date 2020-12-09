Семак прокомментировал свист болельщиков в адрес Дзюбы на матче «Зенита» с «Боруссией»

Семак ответил на свист болельщиков в адрес Дзюбы в матче против "Боруссии". Фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак прокомментировал сильный свист болельщиков в адрес Артема Дзюбы на матче «Зенита» с «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:2 и завершили выступление в еврокубке. Дзюба вышел на поле только в середине второго тайма вместо забившего гол Дриусси. Тут же фанатский сектор встретил его грубее некуда: недовольным восклицанием и свистом. Как отметил наставник «Зенита» на послематчевой пресс-конференции, команде не надо обращать внимание на подобное.

- Что здесь можно комментировать. Наше дело работать, добиваться результата, что мы и делаем, - коротко прокомментировал ситуацию Сергей Семак.

Наверняка претензии «Виража» к Артему все те же, что возникали после появления в Сети скандального интимного видео с участием форварда. Вскоре нападающий забил «Краснодару», вырвав для «Зенита» победу, и показал издевательский жест фанатскому сектору. Тогда-то гнев отдельных болельщиков и усилился.