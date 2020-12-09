Энтузиаст освоил для фигурного катания замерзшее поле в Мурино

Житель Мурино преобразил пустырь в ледовый каток. Фото: vk.com/murino_devyatkino

Юный энтузиаст надоел наблюдать на бескрайние поля в Мурино и… освоил их для фигурного катания. Очевидцы сняли на видео «выступления» молодого артиста. Запись опубликовали в сообществе «Новости Мурино и Девяткино» во «Вконтакте». На территории Ленобласти уже который день по ночам были заморозки. Похоже, один из местных жителей решил хоть как-то использовать более-менее ровный кусочек льда на огромном поле.

- Конькобежный спорт на нашем прекрасном и многофункциональном поле. Я же говорила, что тут будет каток! – пишет в соцсети очевидец Екатерина, которая завтракала под «мастер-класс» фигуриста.

К слову, ночью 9 декабря в Ленобласти обещают мороз до минус 17 градусов. Особенно достанется восточной части 47 региона. А вот днем столбик термометра пойдет вверх и будет уже не так холодно – от 3 до 8 градусов со знаком минус.