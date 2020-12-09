Пьяный гонщик на Audi влетел под фуру на Левашовском шоссе в Санкт-Петербурге

Легковушка влетела под фуру на Левашовском шоссе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на Левашовском шоссе в Санкт-Петербурге. Около десяти часов вечера во вторник, 8 декабря 2020 года, пьяный гонщик на Audi гнал по дороге, обгоняя все машины. В какой-то момент водитель не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и "лоб в лоб" столкнулся с фурой марки Scania. О произошедшем в социальной сети рассказали очевидцы.

- Пьяный водитель Audi обогнал меня как стоячего на скорости больше 120 километров в час и въехал в фуру. От него перегаром пахло, и он сам сказал, что с женой поругался и бухой. Просил полицию не вызывать, - рассказал свидетель аварии.

От удара кабину фуры смяло и накренило. "Нос" легковушки и вовсе разбился вдребезги.

Водителю Audi повезло - быстро сработали подушки безопасности, поэтому он остался жив и здоров.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД и разбираются в произошедшем.