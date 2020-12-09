Мороз и солнце: Погода на 9 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге

Холодно и солнечно будет в Петербурге 9 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге стремительно холодает. Однако вместе с морозами, в качестве компенсации, в город пришла солнечная погода. В среду, 9 декабря 2020 года, в Северной столице ожидается сухая и холодная погода, а температура воздуха теперь окажется ниже климатической нормы.

- Синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать уже хорошо знакомый нам антициклон. Он сохранит малооблачную и сухую погоду, а температурный фон останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос".

Температура воздуха в Петербурге установится в районе минус 2-4 градусов, по Ленинградской области 1-6 градусов мороза. Ветер теплый, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

В ночь на четверг в городе похолодает до минус 8 градусов, местами до минус 10. Днем 10 декабря снова ожидается минус 3-5 градусов. Небольшой снег может пройти в пятницу, 11 декабря, но преимущественно мокрый.