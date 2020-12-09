Белую собаку с окровавленными лапами ищут под Санкт-Петербургом

Раненную собаку породы Акита Ину ищут под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Жители Курортного района Санкт-Петербурга просят помощи в поисках своей любимой собаки. Девочка породы Акита Ину пропала в два часа дня в понедельник, 7 декабря 2020 года. Животное убежало с участка на территории дачного поселения Березовая Роща вместе с другой собакой. Один вернулся, а вторая нет.

Последний раз собаку видели с окровавленными лапами Фото: СОЦСЕТИ

- Девочка породы Акита Ину белого цвета, по кличке Юки, в голубом ошейнике. Собака чипирована. Щенная, кормит щенков, - рассказали в соцсети хозяева.

Последний раз собаку видели днем 7 декабря в Осиновой Роще. Все лапы у нее были в крови.

- Подростки сфотографировали. Пытались на детской площадке собаку запереть, но она вывернулась и убежала от них, - добавили петербужцы.

Сейчас пропавшую собаку экстренно ищут, так как она ранена и ей нужна медицинская помощь. Пока что двухдневные поиски не увенчались успехом.