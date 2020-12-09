Родители пожаловались на сексуальные домогательства в детском саду Санкт-Петербурга

СК проверяет петербургский детсад после жалоб родителей на домогательства к детям Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку детского сада № 19, расположенного в Приморском районе. Как стало известно во вторник, 8 декабря 2020 года, от родителей воспитанников учреждения поступили жалобы о том, что их дети подвергаются сексуальным домогательствам со стороны персонала. Информацию о проверка подтвердили в администрации района.

- Мы можем подтвердить факт того, что следственный комитет проводит проверку в детском саду № 19 по поступившему обращению. Мы понимаем серьезность прозвучавших обвинений, поэтому это вопрос правоохранительных органов, - приводят слова пресс-службы "Невские новости".

Каким именно непристойностям, по словам родителей, подвергаются их дети, в комитете не уточняют. На данный момент специалисты проверяют жалобу. В зависимости от результатов следователи примут необходимые для ситуации меры.