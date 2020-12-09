Саперы искали бомбу в Мариинском театре Санкт-Петербурга

Саперы искали бомбы в Мариинском театре и одной из школ Приморского района Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Саперы и полиция Санкт-Петербурга искали взрывчатку в Мариинском театре и одной из школ Приморского района. Оба случаи произошли во вторник, 8 декабря 2020 года. Первым специалисты проверяли заведение искусства. Сообщение о бомбе в учреждение поступило утром.

- На электронную почту Общественной палаты города поступило сообщение о заминировании Мариинского театра. При осмотре здания на Театральной площади взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Уже во втором часу дня на телефон экстренной службы поступил звонок о том, что в одной из школ, расположенной на проспекте Королева в Приморском районе заложена бомба. Специалисты проверили здание, но ничего не нашли. Оказалось, что звонил первоклассник, ученик данной школы.

По обоим случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел.