Ревнивый парень жестко избил бывшую возлюбленную и ее мать в Санкт-Петербурге

Ревнивец избил бывшую возлюбленную и ее мать в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который жестко избил свою бывшую возлюбленную и ее престарелую мать. Во вторник, 8 декабря 2020 года, в отделение Невского района поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что получила от своей коллеги СМС-сообщение, в котором та рассказала, что на нее напал экс-сожитель.

- Сотрудники полиции незамедлительно прибыли в квартиру дома 14 по Советскому проспекту. Там они обнаружили 39-летнюю женщину и ее 65-летнюю мать, которые были избиты, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина рассказала, что к ним ворвался ее бывший 21-летний сожитель. На почве ревности парень стал всех избивать.

По горячим следам полицейские задержали мужчину. Обе женщины попали в больницу с травмами и сотрясениями мозга. Мать пострадавшей находится в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.