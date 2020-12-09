Более 35 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Более 35 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще находится в напряженном состоянии. Ежедневный прирост заболевших на протяжении нескольких дней превышает 3,7 тысячи человек. Горожане массово проходят обследование на выявление инфекции. По данным Смольного на среду, 8 декабря 2020 года, за последние сутки в Петербурге сдали анализы более 35 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35752 человека. Под медицинским наблюдением находится 2104 человека. Из них 50 - в обсерваторе, 1725 - контактные, 329 - на самоизоляции, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Ожидается, что в 2021 году в Петербурге начнется масштабная вакцинация горожан от коронавируса. В ближайшее время в Северной столице откроется 12 пунктов вакцинации, на втором этапе планируется создать более 50 пунктов,