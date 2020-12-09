Смольный предложил ресторанам ставить ларьки на Новый год

Смольный предложил ресторанам выносить столы на улицу или работать навынос. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга объяснили кафе, барам и ресторанам, как они смогут работать в новогодние праздники, не нарушая новых ограничительных мер. Кроме работы навынос, что очевидно, рестораторам предложили ставить на улицу ларьки с едой.

- Уличные ларьки должны стать альтернативой закрытым в новогоднюю ночь ресторанам. Однако представители сферы общественного питания назвали идею «утопичной», - пишет «Мойка 78».

Представители ресторанного сообщества отметили, что им придется вкладываться в строительство тех самых нестационарных объектов. Ну а работать на Рождественской ярмарке смогут далеко не все, список достаточно короткий.

Кроме того, власти предложили вариант ставить столики на улице. Но рестораторы опасаются, что сидеть на морозе много желающих не будет.

Последний вариант – установить столики во внутреннем дворе ресторана, но таких заведений в городе единицы.