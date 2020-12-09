Похищенного мужчину нашли с простреленной головой в машине на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге

Полиция возбудила дело о похищении мужчины, найденного мертвым в 2017 году в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет во вторник, 8 декабря 2020 года, возбудил уголовное дело о похищении человека, труп которого нашли еще три года назад. Производство началось после того, как следователи Калининского района провели проверку и выяснили, что смерть 29-летнего мужчины связана с криминалом.

- Еще 10 декабря 2017 года сообщалось о том, что в салоне автомобиля "Пежо", принадлежавшего 42-летнему петербуржцу, был обнаружен труп 29-летнего жителя Свердловской области, работающего заместителем руководителя отдела продаж одной компаний автострахования, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело с огнестрельным ранением головы находилось на заднем сидении авто. Рядом полицейские нашли травматический пистолет, принадлежавший погибшему.

Спустя три года силовики возобновили расследование. Сейчас возбуждено уголовное дело о похищении мужчины.